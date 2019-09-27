Соседняя звездная система нарушила один из главных "законов" космоса

Международная команда астрономов открыла необычную звездную систему, в которой, вопреки общепринятой теории, газовый гигант необычно большого размера вращается вокруг небольшого красного карлика.

О новом исследовании рассказывает журнал Science. Звездная система, о которой идет речь, находится на расстоянии 31 светового года от Земли. Она бросает вызов теориям астрономов о том, как формируются некоторые типы планет.

Общепринятая теория о том, как развивались газовые гиганты в нашей Солнечной системе (Юпитер, Сатурн Уран и Нептун), заключается в следующем: скопления пыли и мелких каменистых частиц растут и становятся достаточно большими, чтобы гравитационно притягивать к себе большое количество легких газов, таких как водород и гелий.

Но оказалось, что такого рода планетарная эволюция, похоже, работает не для всех звездных систем. Об этом свидетельствует новое открытие. Ученые обнаружили звезду, которая получила название GJ 3512. Она окружена свитой планет. Родительская звезда - это красный карлик, масса которого примерно в восемь раз меньше массы нашего Солнца.

Вокруг него на близком расстоянии вращаются два газовых гиганта. Более крупная планета, чье присутствие было подтверждено в исследовании, имеет почти половину массы Юпитера. Она обращается вокруг своей звезды один раз в 214 дней. Вторая планета расположена дальше и обращается вокруг звезды каждые 3,8 года. Ее масса, предположительно, составляет половину массы Сатурна.

В Солнечной системе подобное просто невозможно. Отношение массы нашего светила к массе Юпитера составляет 1 050. А в загадочной звездной системе отношение массы GJ 3512 к массе более крупного газового гиганта составляет всего 250.

Иными словами, обычно на таком небольшом расстоянии от родительской звезды астрономы находят экзопланеты каменистого типа. Поэтому исследователи предполагают, что в открытой звездной системе образование газовых гигантов происходило совершено по другим законам.

По их мнению, главную роль там сыграла турбулентность в необычно массивном диске газа и пыли, закрученном вокруг зарождающегося объекта GJ 3512. Возможно, она повлияла на богатые газом области, которые объединились в гигантские планеты. При этом не было фазы образования твердого ядра, как в Солнечной системе, которое затем притягивает к себе водород и гелий.

Исследователи также рассчитали, что, вероятно, лишь три процента звездных систем во Вселенной могут обладать такими же характеристиками, как система GJ 3512.