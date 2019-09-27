Защитят от аварий и от их отсутствия

Председатель Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Сергей Степашин на коллегии министерства, посвященной нацпроекту "Жилье и городская среда", назвал важнейшие реализованные инициативы, находящиеся в сфере компетенции совета. Во-первых, это создание Ассамблеи общественных советов в сфере строительства и ЖКХ при поддержке Минстроя РФ, куда вошли представители всех общественных советов со всей территории Российской Федерации. Во-вторых, это расширение прав негосударственной экспертизы по рассмотрению и согласованию проектов в границах зон с особыми условиями использования. И в-третьих, это защита имущественных прав жителей неаварийных домов при обновлении городской застройки.

6,3 тысячи человек переехали из аварийного жилья в 2019 году, сообщили на коллегии Минстроя РФ по нацпроекту "Жилье и городская среда". Фото: предоставлено Фондом содействия реформированию ЖКХ

- Это очень важное решение было принято совсем недавно: о защите имущества и жилищных прав граждан при обновлении городской застройки и о недопустимости принудительного изъятия жилых помещений в многоквартирных домах, не признанных аварийными. К сожалению, такая практика в нашей стране существовала. С учетом нашего обращения и позиции Минстроя РФ были внесены поправки в Градостроительный кодекс, что позволило исключить соответствующее положение, и я бы хотел поблагодарить за это законодателей, - отметил Сергей Степашин.

В свою очередь, из аварийного жилья до 2024 года в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" по федеральному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" планируется переселить 530 тысяч человек - это 9,5 миллионов квадратных метров жилья. Как уточнил директор департамента стратегических проектов Минстроя РФ Михаил Гилев, средства, которые будут вложены до 2024 года, в рамках логики строительного цикла будут отрабатываться в том числе и 2025 году. Таким образом, будет построено еще 2,5 миллиона квадратных метров жилья, в которое переедут еще 130 тысяч человек. Общий объем программы, таким образом, достигнет 12 миллионов квадратных метров жилья с переселением 660 тысяч человек. Для сравнения, предыдущая программа, действовавшая с 2014 по 2018 годы, позволила переселить 689 тысяч человек в жилье общей площадью 10 миллионов квадратных метров, то есть ранее заселение было заметно более "плотным".

По словам Михаила Гилева, 82 региона уже заключили соглашения по строительству жилья для переселенцев и получили из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства авансы - 30 процентов от уже выделенных на реализацию программы из бюджета 35 миллиардов рублей. Остальные деньги регионы получают после заключения контрактов с подрядчиками, причем эти перечисления тоже уже стартовали.

- Заключены контракты на строительство 202 тысяч квадратных метров жилья - это 143 процента от плана 2019 года. В плане "двухлетки", в рамках которого мы работаем, это примерно 20 процентов,- уточнил Михаил Гилев. До конца 2019 года планируется заключить контракты в объеме 90 процентов от двухлетнего плана.

Глава Минстроя РФ Владимир Якушев озвучил промежуточные итоги по переселению людей из аварийных домов: на 1 сентября 2019 года уже расселено 109 тысяч квадратных метров, а в новые квартиры переехали 6,3 тысячи человек. Таким образом, 77 процентов от плана 2019 года уже выполнены. А в 15 регионах показатели 2019 года выполнены на 100 процентов.

Генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин отметил, что еще 16 регионов за собственные средства реализуют дополнительные программы расселения аварийного жилья. Они расселяют дома, не вошедшие в программу федерального проекта - дома блокированной застройки, а также дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года. В 2019 году уже расселено более 80 тысяч квадратных метров такого аварийного жилья.

- Такие регионы необходимо поддерживать, стимулировать продолжение и расширение подобных программ в течение всего периода реализации национального проекта, - предложил Константин Цицин.

По мнению эксперта, необходимо проработать вопрос порядка и условий финансирования расселения аварийного жилья в регионах, завершивших выполнение мероприятий по национальному проекту. Ведь за период с 1 января 2017 года признано аварийным еще около 6 миллионов квадратных метров жилищного фонда. Финансирование расселения данного аварийного жилья в настоящее время не предусмотрено.