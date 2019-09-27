Жест рукой "ОК" включен в США в список экстремистских символов

Жест рукой "ОК", когда большой и указательный палец образуют своеобразное кольцо, включен в США в список экстремистских символов. Таким образом, способ показать, что "все хорошо", теперь классифицируется как символ ненависти.

Как сообщает The National Public Radio, "Антидиффамационная лига" (ADL), известная в США еврейская организация по защите гражданских прав, добавила в свою базу данных "Ненависть" 36 символов, включая знак "ОК", отметив, что в некоторых сегментах интернета стало преобладать мнение пользователей, выступающих за "превосходство белых".

Орен Сигал, директор Центра экстремизма ADL, сказал в интервью NPR, что в течение многих лет на некоторых интернет-порталах, в мемах и других изображениях, пропагандирующих ненависть, использовался знак "ОК". Учитывая количество белых сторонников превосходства, которые приняли его, отныне этот жест "несет гнусное послание". "Контекст всегда является ключевым,- отметил Сигал. - Я думаю, что людям важно понять, что жест "ОК" может быть использован и используется также и для выражения ненависти".

По его словам, увеличилось число людей, поддерживающих ненависть при использовании этого жеста, его уже нельзя считать шуткой. "Во многих отношениях они взяли то, что было троллингом, и добавили его в свой список символов", - добавил Сигал.

ADL создала свою базу данных "Hate on Display" в 2000 году, чтобы помочь отследить группы экстремистов и их символику сотрудникам правоохранительных органов, преподавателям и другим представителям общественности, надеющихся обнаружить потенциальные предупреждающие признаки антисемитизма и других видов экстремизма. С тех пор база данных выросла до 214 записей. Джонатан Гринблатт, генеральный директор ADL, заявил, что старые символы, жесты и другие изображения быстро приобретают "новые, ненавистные ассоциации, которые могут быть слишком неясными для широкой публики, пока ей не разъяснить это". "Мы считаем, что правоохранительные органы и общественность должны быть полностью информированы о значении этих изображений, что может послужить первым предупреждающим признаком присутствия ненавистников в обществе или в школе", - сказал он.