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Звезду "Глухаря" Максима Аверина оштрафовали за дебош на 500 рублей

Новости
    27.09.2019, 11:52
Текст:   Олег Усков
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Максим Аверин, популярный российский актер театра, кино и ТВ, режиссер и телеведущий, звезда криминальной франшизы "Глухарь", задержанный вчера после дебоша на борту самолета, оштрафован на пятьсот рублей - за хулиганство. После чего был отпущен из полиции.

Фото: kinopoisk.ru
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Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Аверин был оштрафован на пятьсот рублей и вышел из отделения полиции", - уведомил источник.

Кроме того, инцидент с участием Аверина агентству прокомментировали в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

Уточняя: накануне в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево от представителя авиакомпании поступило сообщение. Согласно которому командир воздушного судна рейса Барнаул - Москва "передал информацию о находящемся на борту неадекватном пассажире".

По приземлении лайнера в Шереметьево к самолету был направлен наряд транспортной полиции. Которому экипаж самолета пояснил, что двое из их пассажиров "безадресно выражались нецензурной бранью". При этом один из дебоширов "предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения".

В пресс-службе управления рассказали, что оба нарушителя были доставлены в дежурную часть. Ими оказались жители Москвы 1975 и 1965 годов рождения. В отношении одного из гражданин был составлен административный материал по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") и выписан штраф - пятьсот рублей. Второго гражданина отправили на медосвидетельствование на предмет алкогольного опьянения.

Максим Аверин родился в 1975 году в Москве. Сниматься начал в девяностые - с фантасмагоричной комедии "Любовь зла". Наиболее известен по роли правоохранителя Сергея Глухарева в сериале и фильмах франшизы "Глухарь". Среди других проектов: "Доктор Живаго" (роль - человек-куст), "Марш Турецкого", "Деффчонки", "Склифосовский", "Горюнов".

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