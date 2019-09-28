60 китайских преподавателей русского языка проходят стажировку в Харбине

Любопытен такой факт: местом проведения курсов стало историческое место на одной из харбинских улиц, где сохранились памятники, напоминающие о русском присутствии.
В качестве спикеров на семинаре выступают ведущие специалисты отечественных вузов. В том числе Благовещенского государственного педагогического университета. Среди лекторов и педагоги Чанчуньского университета, Харбинского педагогического университета, Цзямусского университета, Хэйлунцзянского института иностранных языков и ряда других вузов.
Главное событие двухдневной программы - круглый стол. В центре внимания его участников насущные проблемы преподавания русского языка как иностранного в Китае. Также пройдет тренинг по подготовке совместных проектов.
К слову, роль организатора взял на себя Институт народной дипломатии Азиатско-Тихоокеанского региона.