Администрация США ограничила доступ к беседам Трампа с мировыми лидерами

Администрация США приняла решение ограничить доступ чиновников к стенограммам бесед по телефону президента Дональда Трампа с мировыми лидерами.

Это касается, прежде всего, разговоров с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом аль Саудом, сообщает телеканал CNN.

Источники издания, знакомые с темой, утверждают, что исполнители, имевшие ранее доступ к черновой расшифровке бесед, в этот раз даже ее не видели. О каких именно звонках президента Трампа идет речь, не уточняется.

По данным издание The Hill, дополнительные ограничения на ознакомление с документами Белого дома были рекомендованы адвокатами Совета национальной безопасности. Этот шаг является своевременным, так как и ранее подробности некоторых телефонных звонков президента Трампа с мировыми лидерами попадали в СМИ, уточнили в ведомстве.

Напомним, информация о нововведениях в администрации США появилась на фоне скандала вокруг телефонного разговора президента Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь идет о звонке главы Белого дома своему украинскому коллеге 25 июля.

В СМИ просочились сведения, что якобы Трамп давил на Зеленского инициировать расследование по делу о коррупции в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена, работавшего в украинском нефтегазовой компании.

Представители Демократической партии усмотрели в этом попытку устранить конкурента на президентских выборах 2020 года. В настоящее время Байден опережает на праймериз других кандидатов и может выступить конкурентом Трампа. В этой связи демократы, которые имеют большинство в Палате представителей, инициировали процесс импичмента президента Трампа.

Между тем российская сторона надеется, что в отношениях РФ и США дело не дойдет до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров двух стран. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обычно такая информация остается секретной.

"Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем, весьма серьезных, до подобных ситуаций мы не дойдем", - заявил пресс-секретарь президента РФ.