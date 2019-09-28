Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

Актриса Наталья Бочкарева намерена привлечь к ответственности тех, кто распространил информацию об инциденте, который с ней произошел. Об этом она сообщила сама в своем Instagram, выложив видеосообщение в "сториз".

По ее словам, поначалу сообщения о кокаине ее "радовали и удивляли", но постепенно она осознала всю серьезность ситуации.

"Люди, которые пытаются заработать на мне, раздуть скандал, должны нести ответственность за свои слова", - сказала она.

Как сообщает РИА Новости, Бочкарева, известная по сериалу "Счастливы вместе", была задержана сотрудниками полиции после того, как при досмотре у нее нашли пакетик, в котором было 0,69 г кокаина. Источник в правоохранительных органах рассказал, что актриса сильно нервничала, когда ее автомобиль остановил экипаж ДПС, при от медосвидетельствования она отказалась.

В отношении Бочкаревой возбуждено уголовное дело. В настоящее время ее отпустили по подписку о невыезде.