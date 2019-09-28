Центр командования ВС США переедет из Германии в Польшу

Командование американскими войсками на восточном фланге НАТО переедет из Германии в Польшу. С таким заявлением выступил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире национального радио.

По его словам, недавно Вашингтон и Варшава подписали совместную декларацию о военном сотрудничестве. В ней стороны подтвердили планы по увеличению численности американских войск в Польше на тысячу человек и определили территории, где будут дислоцироваться военные США. Этим же документом Познань названа местом нового расположения штаба дивизионного командования и группы поддержки сухопутных войск США.

Это означает, что в Польше будет военный институт высокого ранга, а из Познани американский генерал "будет руководить войсками США как в Польше, так и в нашей части Европы ", - цитирует заявление Блащака РИА Новости.