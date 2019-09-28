Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэлы

Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.

Между тем, Родригес, выступая на общеполитической дискуссии 74-й сессии Генассамблеи, заявила о том, что за последние четыре года Вашингтон ввел более 350 различных санкций в отношении Боливарианской республики. По словам вице-президента, из-за ограничительных мер потери экономики Венесуэлы достигли 130 миллиардов долларов, пишет ТАСС.

Напомним, в последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. МВФ прогнозирует, что к концу этого года инфляция в стране может достичь 10 миллионов процентов. По данным ООН, Венесуэлу покинули уже более четырех миллионов человек.