Новости

Взрыв прогремел у избирательного участка в Кандагаре 07:43
Ученые: Кошки привязываются к людям не меньше собак 07:25
Названы пять привычек людей, которым исполнилось за сто 07:18
Началась погрузка белух из "китовой тюрьмы" на судно для выпуска в море 07:11
На Дальнем Востоке начали отмечать День тигра 07:10
Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэлы 06:41
В ЦАР три человека погибли при крушении военного вертолета 06:21
В 2022 году Бразилия начнет строительство первой АПЛ 05:21
В Приморье форум "Полезно пенсионерам" собрал рекордное число участников 05:03
Жители Южных Курил ощутили землетрясение 05:02
Мужчина бросил куриное яйцо в премьер-министра Канады 04:43
Центр командования ВС США переедет из Германии в Польшу 04:21
Группу белух из "китовой тюрьмы" в Приморье вывезут на научном судне 04:15
Врач объяснил, как сохранить здоровье после 35 лет 03:48
Длинная очередь выстроилась к Лаврову после его речи в ООН 03:34
CNN: Спецпредставитель США по Украине уходит в отставку 03:05
В Гаване открылась посвященная 80-летию начала Второй мировой войны выставка 02:32
Трамп подписал закон о краткосрочном финансировании госструктур 02:13
Палестинец погиб в результате столкновений на востоке сектора Газа 01:46
Помпео заявил о необходимости конструктивного диалога с Россией 01:30
Россиянин задержан в испанской Валенсии по запросу США 01:00
Песков пошутил о "не очень толстом" телефоне президента 00:36
Министр обороны Латвии назвал войска СС национальной гордостью 00:07
Сергей Лавров: Меня мама научила не читать чужие письма 27.09.2019
СМИ: Ученого Кудрявцева отпустили под подписку из-за тяжелой болезни 27.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
28.09.2019 06:41
Рубрика: В мире

Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэлы

Дельси Родригес. Фото: AP Photo/Kevin Hagen Дельси Родригес. Фото: AP Photo/Kevin Hagen
Дельси Родригес. Фото: AP Photo/Kevin Hagen

Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.

Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС
Президенты России и Венесуэлы встретились в Москве

Между тем, Родригес, выступая на общеполитической дискуссии 74-й сессии Генассамблеи, заявила о том, что за последние четыре года Вашингтон ввел более 350 различных санкций в отношении Боливарианской республики. По словам вице-президента, из-за ограничительных мер потери экономики Венесуэлы достигли 130 миллиардов долларов, пишет ТАСС.

Напомним, в последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. МВФ прогнозирует, что к концу этого года инфляция в стране может достичь 10 миллионов процентов. По данным ООН, Венесуэлу покинули уже более четырех миллионов человек.

Мадуро обвинил власти США в "экономическом терроризме"
В мире Южная Америка Венесуэла В мире США Международные организации ООН Попытка госпереворота в Венесуэле
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

CNN: Спецпредставитель США по Украине уходит в отставку
Длинная очередь выстроилась к Лаврову после его речи в ООН
Помпео заявил о необходимости конструктивного диалога с Россией
Песков опроверг слова Саакашвили про "планы" воссоздать СССР
В Госдуме ответили Украине на тему "опасности" авиасообщения с РФ