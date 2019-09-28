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28.09.2019 09:06
Рубрика: В мире

Депутаты бундестага призвали сделать шаг навстречу снятия санкций с РФ

Текст: Александр Саможнев

Представители ряда фракций парламента Германии призвали к постепенному снятию санкций в отношении России, сообщает телеканал RT Deutsch.

Эти предложения прозвучали на дискуссии "Пять лет санкций против России - как выйти из взаимной блокады?", которая прошла в бундестаге под эгидой Восточного комитета немецкой экономики.

За смягчение ограничительных мер при условии прогресса в выполнении минских соглашений высказалась депутат от Свободной демократической партии (FDP) Сандра Везер.

Представитель Социал-демократической партии Германии (SPD) Бернд Вестфаль полагает, что Берлин должен поддержать линию президента Франции Эммануэля Макрона на сближение с Россией.

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
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"После пяти лет санкций необходимо сделать первый шаг", - не сомневается парламентарий.

В свою очередь депутат Клаус Эрнст из Левой партии (Die Linke), занимающий пост председателя комитета бундестага по экономике и энергетике, заявил о высоких шансах Германии в рамках ЕС преодолеть антироссийские санкции. Он напомнил, что Берлин больше всего пострадал от взаимных ограничений. Политик полагает, что ограничительные меры в отношении Москвы необходимо снять в качестве ответа на возможные экстерриториальные санкции в отношении Европы со стороны США.

Коллегу поддержал депутат от Христианско-социального союза (CSU) Петер Рамзауэр, председатель комитета бундестага по экономическому сотрудничеству и развитию, который высказался за поэтапное и динамичное снятие санкций.

Ранее за снятие ограничений в отношении России высказались премьер-министры восточногерманских земель. Они указали, что "многие предприятия в новых федеральных землях наиболее сильно затронуты последствиями политики санкций". Причем это не является специфически восточногерманской темой.

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