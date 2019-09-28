Дмитрий Медведев: Марк Захаров олицетворял успех всего русского театра

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью режиссера и художественного руководителя театра "Ленком" Марка Захарова. В телеграмме он отметил, что Захаров своим мудрым, искренним и пронзительным искусством олицетворял успех всего русского театра.

"Марк Захаров учил безошибочно отличать фальшь от правды, не верить красивым словам, совершать чудеса, - подчеркнул председатель правительства - Его фильмы и спектакли, его мудрость и ирония, обаяние его таланта - навсегда с нами".

Медведев также вспомнил слова режиссера о том, что театр безграничен и безразмерен. "Именно таким был он сам. И таким, я уверен, останется "Ленком". Светлая память легендарному режиссеру", - говорится в телеграмме.