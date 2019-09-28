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27.09.2019 16:55
Рубрика: Экономика

Эксперт не исключил подорожание красной икры на 20 процентов

Текст: Георгий Панин
Лососевая путина подходит к концу. Как сообщил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, объем добычи тихоокеанских лососей в 2019 году уже превысил 465 тысяч тонн при прогнозе ученых в 461 тысячу тонн.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

При этом еще не закончился промысел горбуши в Сахалино-Курильском регионе, а также так называемой осенней амурской кеты, что дает возможность рыбакам выловить дополнительно еще 5-10 тысяч тонн. Тем не менее, из-за биологических особенностей размножения лососевых видов, их вылов в нечетные года существенно меньше, чем в четные. Так, в прошлом, 2018 году было выловлено рекордное количество лососей - около 670 тысяч тонн.

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Неизбежное уменьшение вылова уже сказалось на текущих розничных ценах на свежую лососевую икру, которые сейчас составляют более 3500 руб/кг. Год назад в октябре цены на этот продукт максимально опускались до 2500 руб/кг.

"Текущие розничные цены на премиальную икру нового улова вряд ли изменятся до середины декабря, когда произойдет традиционное предновогоднее подорожание, которое в этом году может составить порядка 20%, - отметила руководитель аналитического агентства "Рыбсеть" Полина Кирова. - При этом особенностью нынешней осени является тот факт, что цены на свежую икру горбуши сравнялись с ценами на икру кеты. Обычно икра горбуши на 10-15% дешевле, но в этом году рыбаки добыли гораздо меньше горбуши в районе Сахалина и Курил, что привело к подорожанию ее икры".

Вместе с тем, по мнению эксперта, в федеральных магазинах можно купить красную икру и по более низким ценам. Речь идет об икре прошлогоднего улова, которая еще осталась на торговых складах.

Как сообщил на Восточном Экономическом Форуме руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, производство лососевой икры в России растет. По данным Росстата, в 2018 году этот показатель составил порядка 27 тысяч тонн, что в два раза больше, чем в 2017 году.

При этом, как отметила Полина Кирова, осенью традиционно увеличивается и количество подделок, когда под видом натуральной икры продают имитационный икорный продукт, сделанный из белка, икорного джуса и красителей.

Фото: Александр Корольков
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"Чаще всего икорные подделки продают в жестяных банках на стихийных развалах возле вокзалов и крупных транспортных узлов, а также на рынках, - подчеркнула Полина Кирова. - Определенную опасность представляет собой и икра, которую в магазинах продают на развес. Помимо переизбытка джуса, то есть сока, в котором плавает икра, недобросовестные производители могут подмешивать в обычную соленую икру имитационный икорный продукт, поэтому лучше всего покупать икру в специализированных рыбных супермаркетах".

Еще одним экономическим трендом нынешней осени может стать формат прямых продаж лососевой икры.

"Сегодня на рынке появилось уникальное направление - создание так называемых "икорных комьюнити". Это удобный и эксклюзивный формат "бизнес-икры" для самозанятых и начинающих предпринимателей, позволяющий с минимальными инвестициями от 50 тысяч рублей работать на икорном рынке, реализуя лососевую икру различных видов среди своих коллег, знакомых, пользователей соцсетей по ценам, на 10-15% ниже розничных", - рассказала эксперт.

Экономика Товары и цены Цены на продукты
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