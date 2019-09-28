Гол Черышева принес "Валенсии" победу над "Атлетиком" в Примере

"Валенсия" благодаря голу полузащитника сборной России Дениса Черышева со счетом 1:0 победила в "Атлетик" в гостевом матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу.

Матч между этими клубами ожидался с большим интересом. "Атлетик" по традиции крайне неуступчив дома, что доказал на старте сезона обыграв "Барселону". До встречи с "Валенсией" баски не знали поражений в Примере - три победы и три ничьи. Успехи "Валенсии" были куда скромнее, а худшим у команды стал матч против все той же "Барселоны", проигранный 2:5.

Игра получилась примерно равной. Хозяева поля больше били по воротам, однако ответы "Валенсии" получались более опасными, да и в створ ворот "летучие мыши" попадали чаще. Одна из таких быстрых атак гостей привела к голу. На 37-й минуте Короминос Торрес отдал отменную передачу и набежавший Черышев поразил практически пустые ворота. Этот гол стал для него первым в составе "Валенсии" в этом сезоне.

"Валенсия" набрала 9 очков и поднялась на девятое место в Ла Лиге. "Атлетик" с 12 баллами расположился на четвертой позиции.