Гуманитарное сотрудничество играет важную роль в российско-китайских отношениях

В гуманитарной сфере почти нет таких областей, где бы Китай и Россия не проводили совместную работу. Как отметила бывший советник посольства Российской Федерации в Китае Ольга Мельникова, "гуманитарное сотрудничество развивается сейчас довольно интенсивно, протекает в различных формах и направлениях". Этому в большой степени способствуют совместно созданные структуры и организации: Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, Российско-китайский фонд развития культуры и образования Общество российско-китайской дружбы, Российско-китайская комиссия по гуманитарному сотрудничеству под руководством Татьяны Голиковой и Сунь Чуньлань, а также Российский культурный центр и Пекине и Китайский культурный центр в Москве.

Кроме того, сегодня действуют семнадцать Институтов Конфуция в четырнадцати городах России, что не могло не внести большой вклад в популяризацию китайского языка и китайской культуры, а также в воспитание нового поколения владеющих китайским языком кадров, столь необходимых нашему времени. Контакты и взаимопонимание между народами двух стран призваны наладить и перекрестные годы обменов, которые за последние несколько лет проводятся с заметной регулярностью: в 2006 - 2007 годах прошли Год России в Китае и Год Китая в России, в 2009 году - Год русского языка в Китае, в 2010 году - Год китайского языка в России, затем были объявлены национальные Годы туризма, Годы дружественных молодежных обменов, Годы медиасотрудничества России и Китая, и, наконец, 2018 - 2019 года посвящены Годам межрегионального сотрудничества.

Гуманитарное сотрудничество процветает также и на уровне народной дипломатии. Одной из ярких новостей за последнее время стало сообщение о получении высшей награды за вклад в развитие китайско-российских отношений ордена Дружбы КНР Галиной Куликовой, первым зампредседателем Общества российско-китайской дружбы. Галина Вениаминовна стала вторым получателем этой высокой награды, первым ордена Дружбы КНР был удостоен президент Российской Федерации Владимир Путин. Галина Куликова внесла огромный вклад в развитие гуманитарных связей между народами двух стран, что было оценено по достоинству.

Среди всех сфер гуманитарного сотрудничества образование играет одну из ключевых ролей. По словам Ольги Мельниковой, несколько лет назад лидеры Китая и России определили и поставили задачу к 2020 году довести уровень студенческих обменов до 100 тысяч человек в год. В настоящее же время количество студентов уже достигло 90 тысяч, и можно сказать, что цель почти достигнута. Не только студенческие обмены, но и открытие совместных учебных заведений входит в активную повестку двустороннего сотрудничества.

Совместные проекты между Китаем и Россией позволяют не только повысить качество системы образования, привнести свой опыт в новую страну, но и также познакомить студентов с культурой дружественного соседнего государства. Одним из самых крупных проектов в этой области является Университет МГУ-ППИ, совместно созданный Московским государственным университетом и Пекинского политехнического института в Шэньчжэни. В прошлом году был запущен первый учебный год. Для китайской стороны этот проект представляет большой интерес, так как образование МГУ традиционно в Китае высоко ценится, а по окончании вуза студенты получают два диплома: диплом МГУ и диплом совместного российско-китайского университета. Создание совместного университета будет способствовать повышению престижа российского образования в Китае, а также открывать двери в Китай для российских студентов. "Этот проект может стать градообразующей структурой для Шэньчжэня, но мы надеемся, что это только "первая ласточка", - рассказала бывший советник Посольства РФ в Китае Ольга Мельникова. Помимо совместного университета, существуют и другие общие проекты в области образования. Например, Институт искусств в Вэйнане и Китайско-российский институт на базе Хэйлунцзянского университета и Новосибирского государственного университета. Некоторые вузы действуют на основе двусторонних соглашений, например, между Северовосточным федеральным университетом и Хэйлунцзянским университетом.

Туристическая отрасль является драйвером экономики Китая и России, а благодаря мероприятиям, направленным на популяризацию культуры двух стран, привлекательность Китая и России для народов друг друга возросла, о чем свидетельствуют данные: в 2018 году турпоток из России в Китай увеличился на 1% по сравнению с предыдущим годом и превысил 2 млн человек; из Китая в Россию турпоток также составил более 2 млн человек с увеличением на 21% по сравнению с прошлым годом. По словам Ольги Мельниковой, Россия предпринимает определенные меры для того, чтобы китайскому туристу было как можно комфортнее в России. Кроме того, регионы также активно участвуют в том, чтобы продвинуть свои достопримечательности, например, Алтайский край, Приморье, Татарстан. "В Приморском крае сейчас развиваются различные направления туризма. Это не только традиционный туризм, но и эко-туризм, гастро-туризм и другие", - рассказала бывший советник Посольства РФ.

Однако успех гуманитарного сотрудничества не может быть достигнут без молодых талантов. Воспитание молодого поколения, которое и дальше будет продвигать развитие гуманитарного сотрудничества, является приоритетом для двух стран. Например, Российский культурный центр в Пекине стал площадкой для различный детских коллективов, где проводятся фестивали детского творчества и различные конкурсы. Как считает Ольга Мельникова, "воспитание молодого поколения через раскрытие творческого потенциала должно быть частью любых мероприятий в рамках гуманитарного сотрудничества".