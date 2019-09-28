Какие сладкие русские слова нужно знать студенту-иностранцу

Информационный портал "Современный русский" продолжает свой проект "Вкус слова, посвященный "съедобным" русским словам и выражениям. Его авторы знакомят всех изучающих русский язык с фразеологизмами, пословицами и поговорками о еде. Тема первого выпуска была посвящена хлебу. Вторая - исконно русским сладостям.

"Одна из старейших привязанностей многих живых существ на Земле - любовь к мёду, - пишут авторы портала. - Мёд великолепен по своим вкусовым качествам, он душистый, выглядит прекрасно, ассоциируется с летом, теплом, цветением, урожаем, потому и свойства этого удивительного продукта природы нашли своё отражение во множестве выражений, закрепившихся в языках мира, в том числе и в русском".

Впрочем, предупреждает студентов "Современный русский", с мёдом нужно быть настороже: он сладкий, но в русском языке слово "мёд" играет самые разные роли.

Например, на него слетаются насекомые. Также поступают и люди, желающие чем-нибудь поживиться, да еще и бесплатно … В таком случае говорят: "Слетелись как пчелы или мухи на мёд". И еще: "Как будто там мёдом намазано", - это когда все стремятся оказаться в эпицентре событий.

В сладком мёде народ замечает что-то ненастоящее, неискреннее.

"Если слова обретают льстивый характер, то их называют медовыми речами", - комментируют авторы "Вкуса слов". - Нет хуже лживых речей двуличного человека, который говорит одно, а думает и делает другое. На лице его улыбка, а на сердце - злость, обман, зависть, холод, недаром про такого говорят: "На губах мёд - на сердце лед".

Все же вот загадка, почему слово "мёд" нередко встречается в поговорках о чем-то нехорошем? "Ложка дегтя портит бочку мёда", "Чтобы жизнь не казалась мёдом".

Впрочем, с мёдом связано немало и позитива, выражений с положительной коннотацией. Так, в ответ на добрые пожелания мы говорим: "Твоими бы устами да мёд пить". Мёд в этом случае - национальный русский напиток.

Медовая тема в русском языке очень разнообразна.

"Про вольное, полное достатка существование говорят: "Не жизнь, а мёд", и беззаботное время сразу после свадьбы, которое молодая пара проводит наедине друг с другом, не зря называют "Медовый месяц", - читаем на портале "Современный русский", - На этот период, как правило, приходится свадебное путешествие, полное приятных впечатлений, объятий, поцелуев".

И еще несколько сладких русских фразеологизмов:

- Пожить, погулять, отоспаться всласть

- У него всё в шоколаде

- Не жизнь, а малина

- Вишенка на торте