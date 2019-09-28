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Карен Шахназаров объяснил, в чем была уникальность Марка Захарова

Кинократия
    28.09.2019, 16:32
Текст:   Олег Усков

По мнению режиссера, сценариста и продюсера, генерального директора "Мосфильма" Карена Шахназарова, скончавшийся сегодня на 86-м году жизни Марк Захаров был единственным постановщиком, которому одинакового удачно удавалось работать и в театре, и в кино. Что - поистине уникальный случай.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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"Я бы отметил, что он - единственный театральный режиссер, которому удавалось работать не менее успешно и в кино", - отметил кинематографист в комментарии ТАСС.

"Марку Анатольевичу это удавалось удивительным образом", - говорит Шахназаров. На вопрос, почему удивительным, отвечая: потому что совершенно разная природа у театра и кино, "где-то они даже противоречат друг другу, потому что кино стремится к достоверности, а театр - искусство условное (и в этом его и сила)".

По мнению Шахназарова, Ленком "на протяжении десятилетий определял климат в русском театре и основные пути развития".

Захаров, будучи "необыкновенно обаятельным, умным и глубоким собеседником", создал "целую актерскую плеяду - Олег Янковский, Саша Абдулов и многие другие, кто вышел из его школы", - акцентировал кинематографист.

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