Карен Шахназаров объяснил, в чем была уникальность Марка Захарова

По мнению режиссера, сценариста и продюсера, генерального директора "Мосфильма" Карена Шахназарова, скончавшийся сегодня на 86-м году жизни Марк Захаров был единственным постановщиком, которому одинакового удачно удавалось работать и в театре, и в кино. Что - поистине уникальный случай.

"Я бы отметил, что он - единственный театральный режиссер, которому удавалось работать не менее успешно и в кино", - отметил кинематографист в комментарии ТАСС.

"Марку Анатольевичу это удавалось удивительным образом", - говорит Шахназаров. На вопрос, почему удивительным, отвечая: потому что совершенно разная природа у театра и кино, "где-то они даже противоречат друг другу, потому что кино стремится к достоверности, а театр - искусство условное (и в этом его и сила)".

По мнению Шахназарова, Ленком "на протяжении десятилетий определял климат в русском театре и основные пути развития".

Захаров, будучи "необыкновенно обаятельным, умным и глубоким собеседником", создал "целую актерскую плеяду - Олег Янковский, Саша Абдулов и многие другие, кто вышел из его школы", - акцентировал кинематографист.