Умер Марк Захаров

В Москве умер легендарный советский и российский театральный и кинорежиссёр Марк Захаров.

Народный артист СССР не дожил до 86-летия, которое мог отметить 13 октября.

О кончине видного деятеля культуры сообщил Марк Варшавер, директор театра Ленком, где Захаров занимал должность художественного руководителя.

"Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из могикан", - приводит ТАСС слова Варшавера.

Напомним, недавно Захарова госпитализировали с воспалением лёгких, но в начале сентября выписали из больницы.

Время и место прощания и похорон Захарова пока неизвестны.

Захаров - автор знаменитых картин "Формула любви", "Тот самый Мюнхгаузен", "12 стульев" с Андреем Мироновым и Анатолием Папановым, "Убить дракона", "Обыкновенное чудо".