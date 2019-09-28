Умер Марк Захаров

В Москве умер легендарный советский и российский театральный и кинорежиссёр Марк Захаров.
Народный артист СССР не дожил до 86-летия, которое мог отметить 13 октября.
О кончине видного деятеля культуры сообщил Марк Варшавер, директор театра Ленком, где Захаров занимал должность художественного руководителя.
"Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из могикан", - приводит ТАСС слова Варшавера.
Напомним, недавно Захарова госпитализировали с воспалением лёгких, но в начале сентября выписали из больницы.
Время и место прощания и похорон Захарова пока неизвестны.
Захаров - автор знаменитых картин "Формула любви", "Тот самый Мюнхгаузен", "12 стульев" с Андреем Мироновым и Анатолием Папановым, "Убить дракона", "Обыкновенное чудо".