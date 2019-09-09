Марка Захарова выписывают из больницы

Художественного руководителя московского театра "Ленком" Марка Захарова, который был госпитализирован с воспалением легких в одну из столичных больниц, сегодня выписывают. И в ближайшие дни режиссер вернется к работе.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора театра Марка Варшавера.

"Сегодня он возвращается домой и днями начнет репетировать спектакли. В ближайшие дни ждем в театре", - сказал директор агентству в понедельник.

Уточняя, что состояние 85-летнего Марка Анатольевича "изумительное": "Все анализы, температуры нет, он излечен от воспаления легких".

Но, в любом случае, Захарову нужно побыть дома несколько дней - чтобы восстановить силы после болезни.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Певцов сыграет Сталина в "ленкомовской" постановке по Владимиру Сорокину.