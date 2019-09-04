Дмитрий Певцов сыграет Сталина в пьесе по Владимиру Сорокину

56-летнему советскому, российскому актеру кино, театра и ТВ Дмитрию Певцову предстоит воплотить на сцене образ "отца народов" Иосифа Сталина.

Произойдет это в "Ленкоме", открывшем свой 93-й сезон. И, к сожалению, на невеселой ноте - худрук театра, народный артист СССР Марк Захаров, приболел и все еще находится в Боткинской больнице - с двусторонним воспалением легких.

Но как только режиссер восстановится, немедленно начнутся репетиции нового спектакля - "фантазии с элементами реализма" по мотивам Владимира Сорокина и со сценарными разработками самого Захарова. Премьера запланирована на начало декабря.

О чем именно будет спектакль, не знают, пишет KP.RU, даже занятые в нем актеры, среди которых Виктор Раков, Александр Збруев, Владимир Юматов, Александра Захарова и Дмитрий Певцов. Впрочем, про последнего известно, что он сыграет Сталина.

О личности которого артист отзывается с одобрением. "Иосиф Виссарионович - один из величайших людей в истории России. Даже Черчилль, который не любил Советский Союз, отдавал ему должное", - напомнил Народный артист России.

При этом Сталин - не центральный герой пьесы. Ее главные персонажи - путешественники по времени, попадающие в кабинет к "отцу народов".

Ранее сообщалось, что почетному удмурту Жерару Депардье, до этого сыгравшему Сталина и Распутина, предложили роль Брежнева.