Режиссер Марк Захаров пошел на поправку

Народный артист СССР, известный театральный и кинорежиссёр Марк Захаров, попавший на этой неделе в больницу с лёгкой формой воспаления лёгких, пошёл на поправку.

Об этом заявил Марк Варшавер, директор театра "Ленком", художественным руководителем которого является 85-летний Захаров.

"Еще немножко, и будет Марк Анатольевич совсем здоровеньким", - пообещал Варшавер.

По словам директора театра, при этом о выписке говорить пока рано: режиссёр проходит интенсивное лечение, передаёт ТАСС.

Ранее Варшавер опроверг сведения о том, что Захаров находится в тяжёлом состоянии в реанимации.