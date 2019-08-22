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Режиссер Марк Захаров пошел на поправку

Новости
    22.08.2019, 20:07
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Народный артист СССР, известный театральный и кинорежиссёр Марк Захаров, попавший на этой неделе в больницу с лёгкой формой воспаления лёгких, пошёл на поправку.

Об этом заявил Марк Варшавер, директор театра "Ленком", художественным руководителем которого является 85-летний Захаров.

"Еще немножко, и будет Марк Анатольевич совсем здоровеньким", - пообещал Варшавер.

По словам директора театра, при этом о выписке говорить пока рано: режиссёр проходит интенсивное лечение, передаёт ТАСС.

Ранее Варшавер опроверг сведения о том, что Захаров находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

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