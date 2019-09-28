Концерт в честь династии Юргенсон пройдет в Московской консерватории им. Чайковского

В Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского 29 сентября пройдет праздничный концерт, посвященный всемирно известной династии Юргенсон. Он станет кульминацией торжественных мероприятий, приуроченных к 70-летию со дня рождения Бориса Петровича Юргенсона - основателя Благотворительного фонда "Фонд П. Юргенсона". На концерте прозвучат музыкальные произведения Баха, Бетховена, Шуберта, Чайковского, Мажары, Водопьянова-Беруашвили и других композиторов в исполнении музыкантов и композиторов Московской и Санкт-Петербургской консерваторий с посвящениями династии Юргенсон: Елены Золотовой (сопрано), Ивана Соколова (фортепиано), Николая Мажары (фортепиано), Евгения Прокошина (виолончель), Ольги Новиковой (фортепиано), Татьяны и Анны Шатковских (фортепианный дуэт ShAT), а также Ансамбля солистов Студия новой музыки (худ. руководитель Владимир Тарнопольский).

В преддверии концерта российские музыкальные исполнители, композиторы и музыковеды рассказали, какое значение имеет имя выдающегося нотопечатника и мецената Юргенсона для музыкального искусства, и почему важно сохранять его наследие.

По словам главы благотворительного фонда "Фонд П. Юргенсона" и прапраправнучки знаменитого издателя Анастасии Юргенсон, "Борису Петровичу Юргенсону для возрождения фамильного дела удалось полностью развернуть корабль своей жизни: ему было уже больше 50 лет, когда он возглавил издательство "Композитор". Он провел восемь международных конкурсов, благодаря ему в фамильном доме состоялось более 500 концертов камерной и современной музыки. Возглавив издательство, он начал заниматься электронной нотницей. Чтобы продолжать дело династии сегодня, необходимо при помощи современных технологий собрать информацию обо всех архивах Юргенсонов, а их не менее десяти только на территории нашей страны. И, конечно, необходимо восстановить знаменитую коллекции рукописей и изданий со всего света - нотницу. Остатки этой реликвии музыкальной культуры России сейчас хранятся в закрытом виде в Московской консерватории. Только в таком случае будет возможность понять, что представляло из себя издательство Петра Юргенсона на пике славы и гармоничного величия".

Композитор, народный артист России, лауреат государственных премий Эдуард Артемьев убежден, что в истории русской музыки невозможно найти равноценную Юргенсону фигуру. "Поразителен диапазон имен, которые стали достоянием русской музыкальной культуры благодаря Юргенсону. Мне сложно назвать другого человека, чья издательская деятельность была бы столь разносторонней. Юргенсон выпускал музыкальные сочинения от легких фортепианных пьес до сложных оперных и симфонических партитур. Важно также, что он помогал начинающим композиторам, не боялся брать на себя ответственность за издание их первых произведений", - сказал Артемьев.

Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан Александр Сладковский считает имя Юргенсона определяющим для русской музыкальной культуры "Если бы не было Петра Ивановича, мы бы никогда не услышали симфонии Чайковского - самого любимого и исполняемого композитора в мире. Юргенсон - человек, открывший для нас Петра Ильича. Он знал и чувствовал атмосферу времени. И только благодаря его чутью мы имеем возможность восхищаться произведениями Чайковского. И сегодня важно не только помнить о династии Юргенсон, но брать с них пример", - заявил Сладковский.

Чайковского и Юргенсона действительно связывали близкие доверительные отношения, рассказала заместитель директора по научной работе Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского Галина Белонович. "Для нашего музея он особенно важен и дорог как человек, угадавший в молодом Чайковском будущую знаменитость: начиная с первых композиторских опытов Петра Ильича, он стал его постоянным издателем, собирателем и хранителем его рукописей. В нашем музее достаточно полно сохранилась их переписка, длившаяся более четверти века ─ это свыше 1200 писем. В переписке нашли отражение не только многие страницы истории создания, издательской и исполнительской судьбы большей части творческого наследия Чайковского, но и частная жизнь композитора и издателя", - пояснила Белонович.

Петр Юргенсон посвятил жизнь редкому делу, ценность которого спустя два века только возросла, полагает российский композитор и пианист Антон Батагов. "Нет ничего удивительного в том, что современные музыканты используют электронные планшеты вместо привычных бумажных нот - цифровые технологии добрались и до нашей сферы. В этом смысле издательское дело и общественно-просветительская деятельность, которой Петр Иванович Юргенсон посвятил всю жизнь, представляют особую ценность. В наши дни музыкальная индустрия устроена совсем иначе, с эпохой Юргенсона ее мало что роднит. Так, доверительные отношения, которые сложились между Чайковским и Юргенсоном, мне сегодня сложно представить, ведь это были люди с совершенно иными этическими и духовными ориентирами", - сказал Батагов.

Деятельность Петра Юргенсона не ограничивалась только издательской сферой, рассказала заведующая отделом нотных изданий и звукозаписей Российской государственной библиотеки (РГБ), организатор научно-практической конференции "Юргенсовские чтения" Алла Семенюк. "Он вел огромную общественно-просветительскую деятельность: на протяжении многих лет постоянно избирался одним из директоров московского отделения Императорского Русского музыкального общества (ИРМО), которое являлось самой авторитетной музыкальной организацией. Также Петр Юргенсон стоял у истоков строительства и организации Московской консерватории, присутствовал впоследствии там на экзаменах. Юргенсон стал первым и единственным русским издателем, который регулярно и в большом количестве издавал православную музыку - как старую, так и новую. К началу ХХ века в каталоге духовно-музыкальных композиций фирмы "Юргенсон" насчитывались сотни названий, десятки имен. Музыкальное издательство Юргенсона было, по существу, единственным среди русских музыкальных издательств, выпускавших сочинения русских композиторов для пения не только на их родном языке, но и практически на всех европейских языках. И в этом смысле деятельность Юргенсона как издателя бесценна", - сказала Семенюк.

В музыкальной среде, в том числе и среди молодых музыкантов, довольно трепетно относятся к произведениям, вышедшим из-под печатного станка Юргенсона, говорит учащийся Центральной музыкальной школы при Московской консерватории имени П.И. Чайковского Арсений Ланин. "Юргенсон работал с такими величинами как Чайковский, Глинка, Рахманинов, Скрябин. Даже сейчас исполнители все еще пользуются изданиями Юргенсона - в них хранится нотный текст, максимально точно передающий оригинальный замысел великих создателей. Думаю, лучший способ сохранить культурное наследие Юргенсонов - это продолжить использовать ноты издательства, проводить концерты и дискуссии, посвященные их памяти", - считает Ланин.

Благотворительный фонд "Фонд П. Юргенсона" основан в 1998 году правнуком Петра Ивановича Юргенсона Борисом Петровичем Юргенсоном при участии Дмитрия Лихачева, Мстислава Ростроповича, Ирины Антоновой, Никиты Михалкова, Геннадия Рождественского, Михаила Плетнева и других видных деятелей культуры. Главными задачами Фонда являются: создание музея и мемориальной библиотеки "Нотница Юргенсона", возрождение "Музыкального издательства П. Юргенсона" и "Торгового дома П. Юргенсона", популяризация русской и зарубежной классики и произведений современных российских композиторов, всестороннее содействие музыкальному образованию. В попечительский совет вошли: Святослав Бэлза, Вера Горностаева, Всеволод Задерацкий, Владислав Казенин, Елена Труханова, Андрей Эшпай. До последних дней руководил Фондом правнук П.И. Юргенсона, доктор геолого-минералогических наук, ответственный секретарь Союза композиторов России Борис Петрович Юргенсон. Сейчас Фонд возглавила его дочь Анастастия Борисовна Юргенсон.

Фонд совместно с Центром современной музыки Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского и Союзом композиторов России провел восемь международных конкурсов молодых композиторов имени П.И. Юргенсона, в которых приняли участие более 700 композиторов из 60 стран и 20 регионов России, осуществляет программу издания нот и учебно-методической литературы для детских музыкальных школ и училищ: выпущено в свет 30 нотных сборников, создана "Электронная нотница" - первая в мире нотная библиотека на CD. С 2004 года действует музыкальное издательство "П. Юргенсон". В 1999-2002 годах Фонд проводил благотворительную программу "Юные музыканты - детям-инвалидам" - циклы концертов для детских домов и интернатов.

Совместно с Союзом композиторов России в Музыкальном клубе Гостиной Юргенсон с 2002 года проводится Фестиваль музыки молодых российских композиторов. В возрожденной Фондом П. Юргенсона гостиной бывшей усадьбы П.И. Юргенсона создано ядро будущего музея и мемориальной библиотеки, где прошло более 300 концертов Фестиваля музыки молодых российских композиторов и благотворительных программ для детских домов и интернатов, в которых звучала музыка композиторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Перми, Краснодара, Астрахани, Саратова и Калуги, Узбекистана, Армении, Германии. Ведется аудиозапись концертов, их фотохроника с последующим размещением в интернете. Открыта нотно-музыкальная библиотека им. П.И. Юргенсона.

В 2016 году впервые прошел Фестиваль музыки юных композиторов России, в котором участвовали композиторы в возрасте до 18 лет.

За эти годы в мероприятиях Фонда принимали участие десятки профессоров Московской и Санкт-Петербургской консерваторий и других учебных заведений, а также музыкальные и общественные деятели, в том числе Владислав Игоревич Казенин, Рашид Фагимович Калимуллин, Всеволод Всеволодович Задерацкий, Вячеслав Вячеславович Медушевский, Сергей Михайлович Слонимский, Елена Леонидовна Труханова, Сергей Александрович Осколков, Борис Семенович Гецелев, Лейла Загировна Исмагилова, Роман Семенович Леденев, Леонид Игоревич Лундстрем, Иван Глебович Соколов, Елена Золотова, Антон Аркадьевич Ровнер, Кирилл Алексеевич Уманский, Владимир Григорьевич Тарнопольский, Вячеслав Георгиевич Рожновский, Федор Михайлов Софронов, Анатолий Иванович Киселев, Фарадж Кара оглы Караев, Марк Ильич Пекарский, Анна Григорьевна Шатковская, Татьяна Григорьевна Шатковская-Айзенберг, Андрей Валерьевич Зеленский, Любовь Терская.