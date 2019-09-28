Косачев объяснил провал миссии Волкера

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку. О настоящих причинах нам всем ещё предстоит узнать. Но об итогах его деятельности на обозначенном поприще уместно сказать уже сейчас. И это тот случай, когда ничего, кроме правды.

Наверно, Курт Волкер не был в своей миссии особо циничен, скорее - он искренне верил в то, что отстаивал. Но результат, как известно, ноль. Думаю, по той простой причине, что предметом его веры всегда оставались США, а не Украина.

Упрекать не приходится, но миссия от того становится не менее провальной. Ведь это в интересах США, а не Украины было все это время тупо настаивать на исключительной ответственности Москвы за происходящее на украинском юго-востоке, не видя за своими убеждениями, как за деревьями леса, реальных людей, которые жили, живут и будут жить на Донбассе, под каким бы флагом это ни пришлось делать.

И в этом смысле Курт Волкер оказал медвежью услугу Киеву, своими действиями лишь отложив и затянув реализацию минских договорённостей всеми (всеми!) заинтересованными сторонами.

Курт Волкер - истинный американец. И это сделало его миссию невозможной.

Источник: персональная страница Константина Косачева в Facebook.