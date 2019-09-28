Лукашенко направил соболезнование родным и близким Марка Захарова

"Ушла целая эпоха в истории современного театра и кино, пример преданного служения идеалам высокого искусства и своему зрителю", говорится в соболезновании Александра Лукашенко, которое он направил 28 сентября родным и близким народного артиста СССР Марка Захарова - художественного руководителя и главного режиссера Московского театра имени Ленинского комсомола.

В траурной телеграмме президент Беларуси особо отметил уникальный дар "поистине выдающейся личности нашего времени", подчеркнув, что театральное искусство Союзного государства потеряло в его лице безгранично талантливого режиссера, блестящего актера и сценариста, замечательного педагога и литератора, видного общественного и политического деятеля, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Жизнь и творчество Марка Захарова, по словам Лукашенко, - это целая эпоха в истории современного театра и кино, пример преданного служения идеалам высокого искусства и своему зрителю. "Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в соболезновании.

Осиротели все, кто любит театр и кино, потому что блистательные фильмы Марка Захарова, разобранные на цитаты, его театральные постановки доставляли радость зрителям. Неудержимый волшебник мира искусств он дарил зрителям тепло, юмор, мудрость и был олицетворением своей эпохи, заявил советник президента России по культуре Владимир Толстой.

За сорок пять лет работы в прославленном театральном коллективе Марк Захаров поставил более 40 спектаклей, в числе которых "Тиль", "Юнона и Авось", "Три девушки в голубом", "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Вишневый сад", "Женитьба", "Пер Гюнт".

Среди его режиссерских работ навсегда останутся в золотом фонде киноискусства и такие ленты, как "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви". "Его режиссуру, его иронию, его творческий почерк не спутаешь ни с чем", - написал российский актер и телеведущий Максим Галкин в своем Instagram.

Марк Анатольевич, по словам спецпредставителя президента РФ Михаила Швыдкого, был одним из последних, кто понимал театр как важнейшую трибуну жизни: "Он был выдающимся режиссером, человеком, который пришел в театр на крыльях оттепели и до конца дней хранил то высочайшее чувство театра как места, где улучшаются нравы и формируются смыслы. Театр был для него больше, чем игра, это было, как писал Герцен, последней инстанцией для выяснения жизненных вопросов".