Матвиенко назвала уход Марка Захарова личной потерей

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила телеграмму с соболезнованиями в театр "Ленком" в связи с кончиной режиссера Марка Захарова, в которой назвала уход мастера из жизни личной потерей.

"Мы потеряли замечательного режиссера, сценариста, литератора и педагога, чье творческое наследие нетсчерпаемо", - цитирует текст телеграммы пресс-служба СФ.

Председатель верхней палаты парламента подчеркнула, что именно благодаря Захарову "Ленком" стал одним из самых популярных театров в стране. Режиссер "воспитал не одно поколение звезд российского театра и кино".

"Марк Анатольевич был настолько многогранным человеком, что другому не хватило бы и двух жизней, чтобы сделать столько, сколько сделал он для российской культуры", - считает Валентина Матвиенко.

Она также отметила, что уход Марка Захарова из жизни это и ее личная потеря.

"Я всегда буду помнить его как интересного собеседника, умного и мудрого человека прекрасных душевных качеств", - добавила глава Совфеда.