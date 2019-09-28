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28.09.2019 16:56
Рубрика: Власть

МЧС: В 2019 году из-за пожаров на балконах погибли 12 человек

Текст: Иван Петров

В МЧС России официально подтвердили, что с 1 октября курить на балконах запрещать никто не станет.

Вступающие в силу с этой даты изменения в Правила противопожарного режима, пояснили в чрезвычайном ведомстве, вводят лишь запрет на открытый огонь на балконах и лоджиях. Курение же соответствующим постановлением правительства РФ не запрещается.

Фото: istockphoto.com
В МЧС сообщили, что не вводили запрет на курение на балконе

Поправки, считают в МЧС, помогут снизить количество возгораний, жертв пожаров и потери имущества. Кроме того, благодаря изменениям пострадавшим от пожаров станет легче взыскивать с виновных компенсацию за полученный из-за неосторожного обращения с огнем ущерб. Об этом же накануне рассказывал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.

В МЧС также рассказали, почему понадобились законодательные изменения в части противопожарной безопасности на балконах. По статистике ведомства, в 2019 году уже произошло 1823 пожара на лоджиях и балконах. Тогда как в 2016 году произошло 907 подобных пожаров, в 2017 - 1478, в 2018 - 1964. То есть, показатель растет ежегодно, обращают внимание в МЧС.

При этом чаще всего возгорания на балконах происходят в Москве (211 случаев), Санкт-Петербурге (111) и Подмосковье (104).

Только за последний год число погибших от пожаров на балконах составило 12 человек, 135 человек получили травмы. Было установлено, что 60% пожаров на балконах и лоджиях произошли из-за курения, а остальные 40% - по причине запуска петард, использования мангала, неисправности с проводкой или электроприборами.

В МЧС полагают, что изменения в Правила противопожарного режима, а именно запрет на открытый огонь на балконе и лоджиях, поможет снизить количество пожаров, а значит жертв и потерь имущества.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство МЧС
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