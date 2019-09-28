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28.09.2019 17:21
Рубрика: Культура

Мединский: Кончина Захарова - невосполнимая утрата для всей российской культуры

Текст: Мария Воронова
Министр культуры РФ выразил соболезнования близким, коллегам и ученикам выдающегося режиссера Марка Захарова. Владимир Мединский отметил, что кончина мастера стала невосполнимой утратой для российской культуры.

Министр считает режиссера "художником огромного дарования, колоссальной эрудиции и исключительных человеческих качеств", который всю жизнь отдавался работе и был предан своей профессии. С именем Марка Захарова связана целая эпоха - не только в театре, но и в кино. Захаров работал в кинематографе заметно меньше, чем в театре: на счету режиссера всего 7 картин (над одной из которых он работал вместе с Александром Орловым), но каждая из них считается классикой отечественного кино.

Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
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"Богатое наследие Марка Захарова измеряется не только выдающимися работами, которые давно стали частью сокровищницы отечественной культуры, но и целой плеядой видных и талантливых артистов, которых он, будучи непревзойденным педагогом, взрастил в "Ленкоме", - цитирует Владимира Мединского пресс-служба министерства культуры.

Глава Минкультуры поделился, что вырос на спектаклях и фильмах Марка Захарова, которые проникнуты "тонкой иронией, справедливостью и любовью к людям, помогают нам, его соотечественникам, быть добрее, отзывчивее и внимательнее друг к другу". Уход Марка Анатольевича - колоссальная потеря для мира театра и кино, а также для всех, кто любил режиссера и его работы, восхищался его талантом.

Справка "РГ"

Марк Анатольевич Захаров (1933-2019) начал заниматься режиссурой в 1956 году в самодеятельном студенческом коллективе Пермского университета, а уже в 1973 году стал главным режиссером Московского театра имени Ленинского комсомола (будущего "Ленкома") и занимал этот пост 46 лет.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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На счету режиссера около 50 постановок в театре, 38 из которых он поставил на сцене родного "Ленкома". Среди них такие хиты, как рок-опера "Юнона и Авось", сыгранная в театре более 1500 раз, "В списках не значился", "Тиль", "Поминальная молитва"…

Марк Захаров снял 7 фильмов ("Обыкновенное чудо", "Формула любви", "Тот самый Мюнхгаузен"), однако это не единственная заслуга на экране: он неоднократно выступал сценаристом картин и режиссером-постановщиком телеспектаклей.

Культура Кино и ТВ Наше кино Культура Театр Драматический театр Общество Утраты Правительство Минкультуры Скончался режиссер Марк Захаров
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