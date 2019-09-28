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Metallica отменила концерты из-за алкоголизма Джеймса Хэтфилда

Новости
    28.09.2019, 17:56
Текст:   Олег Усков
Фото: Гавриил Григоров/ ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ ТАСС

Одна из самых известных "тяжелых" групп планеты Земля, американский вокально-инструментальный квартет Metallica отменил ранее анонсированные концерты в Австралии и Новой Зеландии. В качестве причины называя болезнь своего фронтмена - сообщается, что вокалист и сооснователь коллектива Джеймс Хэтфилд госпитализирован.

"Очень жаль сообщать такое нашим фанатам и друзьям, что мы вынуждены отложить предстоящий тур в Австралии и Новой Зеландии", - сказано в официальном Twitter коллектива.

С пояснением, что "как, вероятно, многим известно, наш брат Джеймс годами борется с зависимостью, и теперь ему, к сожалению, пришлось вернуться к программе лечения и вновь пройти курс восстановления".

Далее сообщается, что деньги за купленные билеты будут возвращены и группа обязательно выступит в названных странах - "как только позволят здоровье и график".

Фото: youtube.com/ Дельфин
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"Мы ценим ваше понимание и поддержку Джеймса и благодарим вас за то, что вы являетесь частью семьи Metallica", - сказано в заключении.

Тур должен был начаться 17 октября и пройти по пяти городам Австралии, и после - по Новой Зеландии.

Metallica была создана Хэтфилдом и Ларсом Ульрихом в 1981 году, дебютный альбом выпустив в 1983-м.

Что до Хэтфилда, то его проблема - алкоголь. С которым музыкант уже пытался клинически бороться в нулевые, разместившись на реабилитации.

Ранее сообщалось, что на концерте в Москве Metallica сыграла кавер на "Группу крови" "Кино", вызвав резонанс и "обраточку" от Каспаряна.

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