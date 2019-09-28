Metallica отменила концерты из-за алкоголизма Джеймса Хэтфилда

Одна из самых известных "тяжелых" групп планеты Земля, американский вокально-инструментальный квартет Metallica отменил ранее анонсированные концерты в Австралии и Новой Зеландии. В качестве причины называя болезнь своего фронтмена - сообщается, что вокалист и сооснователь коллектива Джеймс Хэтфилд госпитализирован.

"Очень жаль сообщать такое нашим фанатам и друзьям, что мы вынуждены отложить предстоящий тур в Австралии и Новой Зеландии", - сказано в официальном Twitter коллектива.

A Note from Lars, Kirk, and Rob



We are truly sorry to inform our fans and friends that we must postpone our upcoming tour of Australia and New Zealand.



(1/6) — Metallica (@Metallica) 28 сентября 2019 г.

С пояснением, что "как, вероятно, многим известно, наш брат Джеймс годами борется с зависимостью, и теперь ему, к сожалению, пришлось вернуться к программе лечения и вновь пройти курс восстановления".

Далее сообщается, что деньги за купленные билеты будут возвращены и группа обязательно выступит в названных странах - "как только позволят здоровье и график".

"Мы ценим ваше понимание и поддержку Джеймса и благодарим вас за то, что вы являетесь частью семьи Metallica", - сказано в заключении.

Тур должен был начаться 17 октября и пройти по пяти городам Австралии, и после - по Новой Зеландии.

Metallica была создана Хэтфилдом и Ларсом Ульрихом в 1981 году, дебютный альбом выпустив в 1983-м.

Что до Хэтфилда, то его проблема - алкоголь. С которым музыкант уже пытался клинически бороться в нулевые, разместившись на реабилитации.

Ранее сообщалось, что на концерте в Москве Metallica сыграла кавер на "Группу крови" "Кино", вызвав резонанс и "обраточку" от Каспаряна.