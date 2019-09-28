Мужчина бросил куриное яйцо в премьер-министра Канады

В Монреале полицейские задержали мужчину, который бросил куриное яйцо в сторону премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Инцидент произошел в пятницу во время климатической акции.

По данным телеканала CTV, Трюдо шел в толпе манифестантов, когда за его спиной пролетело яйцо. Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого. При обыске у мужчины в карманах обнаружили шесть куриных яиц, пишет ТАСС. Будут ли злоумышленнику предъявлены обвинения - пока неизвестно.

Отметим, что в пятницу в Монреале состоялась манифестация, в которой приняли участие около пятисот тысяч человек. Ее участники требовали усилить борьбу с изменением климата.