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28.09.2019 23:13
Рубрика: В мире

На Украине родился ребенок с двумя головами

Ребенок с двумя головами родился в украинском городе Черновцы. Речь идет о таком явлении, как сиамские близнецы.

"Хоть я и давно работаю, мне не приходилось встречаться с такой патологией", - приводит РИА Новости слова главврача местного родильного дома Альберта Курицына.

Фото: Istock
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Он отметил, что роды оказались преждевременными. Женщина планировала рожать в столичном роддоме, но на 33-й неделе начались схватки.

Кроме того, ранее врачи внутриутробно диагностировали отклонение при развитии плода, но от прерывания первой в своей жизни беременности пациентка отказалась.

Девочки с одним телом и двумя головами в настоящее время готовятся к перевозке в детскую больницу.

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