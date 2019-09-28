На Украине родился ребенок с двумя головами

Ребенок с двумя головами родился в украинском городе Черновцы. Речь идет о таком явлении, как сиамские близнецы.

"Хоть я и давно работаю, мне не приходилось встречаться с такой патологией", - приводит РИА Новости слова главврача местного родильного дома Альберта Курицына.

Он отметил, что роды оказались преждевременными. Женщина планировала рожать в столичном роддоме, но на 33-й неделе начались схватки.

Кроме того, ранее врачи внутриутробно диагностировали отклонение при развитии плода, но от прерывания первой в своей жизни беременности пациентка отказалась.

Девочки с одним телом и двумя головами в настоящее время готовятся к перевозке в детскую больницу.