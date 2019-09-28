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28.09.2019,  
11:58
Текст:  Руслан Мельников

На Западе оценили видео с пуском "смертоносного оружия" России

Британские СМИ впечатлили кадры запуска российской противокорабельной крылатой ракеты Х-35 "Уран", произведенного с малого ракетного корабля "Смерч".

Daily Express не скупится на экспрессивные описания. Видео ракетного запуска издание называет "страшным моментом", а саму ракету Х-35 характеризует как "смертоносное оружие" причем в "новейшем воплощении".

Фото: Минобороны РФ
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"Страшное оружие предназначено для атаки на суда водоизмещением до 5000 тонн", - отмечается в публикации.

Также сообщается, что похожие ракеты могут быть запущены не только с кораблей. Ими вооружены вертолеты и береговые ракетные комплексы "Бал".

Напомним, Министерство обороны РФ опубликовало видео первого запуска ракеты Х-35 "Уран" с модернизируемого МРК "Смерч". Запуск был произведен в Японском море в рамках заводских испытаний. Ракета с расстояния более 50 километров поразила надводную мишень.

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