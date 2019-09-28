Названы пять привычек людей, которым исполнилось за сто

Американский исследователь Дэн Бюттнер в течение 15 лет изучал образ жизни долгожителей со всего мира и сформировал список основных привычек и принципов, которым следуют люди, отметившие столетний юбилей. По словам Бюттнера, все долгожители в мире проживают длинную жизнь, следуя одним и тем же правилам.

Это показали наблюдения за людьми с островов Окинава (Япония), Сардиния (Италия), Икария (Греция), полуострова Никоя в Коста-Рике и города Лома-Линда в Калифорнии. Все эти места объединяет необычайно большое количество людей, которым исполнилось за сто.

Почти все они практикуют сон продолжительностью минимум восемь часов в сутки, много двигаются (речь необязательно о занятиях физкультурой), позволяют себе алкоголь в умеренных количествах и едят продукты средней калорийности. Многие придерживаются "полувегетарианства", когда основу в рационе составляет растительная пища.

Кроме того, долгожители, как правило, ведут активную социальную жизнь, умеют вовремя снимать стресс, имеют цель в жизни, поддерживают семейные связи и относят себя к какой-либо религии или духовным практикам, передает kp.ru.