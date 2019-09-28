Генетики выявили необычную гендерную особенность болезни Паркинсона

"Появляется все больше свидетельств того, что симптоматика болезни Паркинсона различается у мужчин и женщин". С этого утверждения начинается статья итальянских ученых в Iospress.

Как сообщают исследователи, гендерные особенности болезни Паркинсона (БП) обуславливают не только разные проявления болезни в зависимости от пола. Есть даже разница "с точки зрения факторов риска и реакции на фармакологическую терапию и процедуру глубокой стимуляции мозга".

Болезнь Паркинсона, одно из самых загадочных заболеваний нервной системы, является вторым по распространенности нейродегенеративным заболеванием после болезни Альцгеймера. Дрожащие руки, ригидность мышц и замедленные движения - вот одни из типичных симптомов БП. И хотя до сих пор большой вопрос, почему развивается болезнь, тем не менее известно, что при БП снижается количество нейронов, продуцирующих один из важнейших нейромедиаторов - дофамин. Часто болезнь заявляет о себе через неспецифические жалобы: даже за годы до появления первых характерных симптомов многие пациенты страдают расстройствами сна, нарушением обоняния или желудочно-кишечными проблемами. Обычно БП поражает людей обоих полов в возрасте 55-65 лет, но "с более резким увеличением мужчин в 60-69 лет".

А теперь становится все более очевидным и другой факт: болезнь Паркинсона имеет еще и гендерные особенности.

"Существуют четкие половые различия в эпидемиологических и клинических особенностях заболевания: БП поражает мужчин в два раза чаще, чем женщин, - говорится в статье. - Но у женщин более высокий уровень смертности и более быстрое прогрессирование заболевания".

Результаты показывают, что у пациентов женского и мужского пола разные клинические проявления болезни со стороны моторных симптомов. И в целом у женщин они проявляются позже, чем у мужчин. Первый явный симптом - так называемый тремор. А у мужчин больше проблем с осанкой, и среди прочего - выше риск камптокормии, непроизвольного наклона туловища вперед.

Кроме того, существуют также различия и со стороны немоторных проявлений БП. Распространенные и более выраженные неспецифические симптомы у женщин - депрессия, повышенная утомляемость, тревога, запор или сильное потоотделение. У мужчин - снижение умственных способностей: у них часто развиваются легкие когнитивные расстройства, которые также усугубляются по мере прогрессирования заболевания.

Любопытно, что пациенты мужского и женского пола по-разному реагирует на лечение. Например, ученые ожидали, что глубокая стимуляция мозга могла бы значительно улучшить двигательные функции у мужчин. "Но улучшение наблюдалось больше у женщин", - сообщает Фабио Бландини.

"Экспериментальные и клинические данные подтверждают, что БП по-разному протекает у мужчин и женщин. Мы все еще далеки от реального понимания того, что лежит в основе таких различий", - говорится в работе.

И все-таки есть гипотеза, частично объясняющая эти различия. Речь о половых гормонах, прежде всего - эстрогенах, которые, по всей видимости, могут влиять на развитие и прогрессирование нейродегенеративного заболевания.

Эстрогены, обладая разнообразными механизмами действия в различных физиологических системах, способны, в том числе, защищать мозг за счет подавления провоспалительных сигналов. И этот факт может объяснить, почему у женщин БП встречается в два раза реже, чем у мужчин.