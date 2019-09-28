Новости

Генетики выявили необычную гендерную особенность болезни Паркинсона 18:40
Гол Черышева принес "Валенсии" победу над "Атлетиком" в Примере 18:25
Большая часть Архиепископии западноевропейских приходов присоединилась к РПЦ 18:09
В Атлантике после шторма пропало судно с украинцами 18:02
Metallica отменила концерты из-за алкоголизма Джеймса Хэтфилда 17:56
В Германии задержали знаменитого "человека-паука" 17:54
Козак: На этап "Формулы-1" в Сочи продано 37 тысяч билетов 17:44
Названы точные место и время прощания и похорон Марка Захарова 17:22
МЧС: В 2019 году из-за пожаров на балконах погибли 12 человек 16:56
Вышел трейлер финального сезона сериала "Стрела" 16:54
Владимир Путин поприветствовал и поздравил участников Дня тигра 16:47
Бюджетная копия Toyota Land Cruiser добралась до дилеров 16:39
Карен Шахназаров объяснил, в чем была уникальность Марка Захарова 16:32
Вышел трейлер финального сезона "Коня БоДжека" 16:27
В Киеве неизвестные подожгли детский сад 16:16
Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России 16:10
Олег Басилашвили: Уход Марка Захарова - это катастрофа 16:10
Александр Калягин: Захаров был великим режиссером и великим гражданином 16:01
Путин приедет проститься с Шираком 15:54
Владимир Бортко о смерти Марка Захарова: Такие есть не в каждой стране 15:52
Собянин о Захарове: Ушел из жизни один из наших величайших современников 15:52
Михаил Боярский о смерти Марка Захарова: От нас ушел пласт жизни 15:45
Как дизайнеры заставляют вас покупать автомобили 15:43
Почти 4 тысячи человек оставили запись в книге соболезнований о Шираке 15:20
Володин: Марк Захаров стал значимой частью истории театра и кино 15:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Японские медики научили, как дойти до самой длинной жизни в мире
Японские медики научили, как дойти до самой длинной жизни в мире
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
28.09.2019 18:40
Рубрика: Общество

Генетики выявили необычную гендерную особенность болезни Паркинсона

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

"Появляется все больше свидетельств того, что симптоматика болезни Паркинсона различается у мужчин и женщин". С этого утверждения начинается статья итальянских ученых в Iospress.

Как сообщают исследователи, гендерные особенности болезни Паркинсона (БП) обуславливают не только разные проявления болезни в зависимости от пола. Есть даже разница "с точки зрения факторов риска и реакции на фармакологическую терапию и процедуру глубокой стимуляции мозга".

Фото: pixabay.com
Генетики нашли причину, по которой только люди страдают от инфаркта

Болезнь Паркинсона, одно из самых загадочных заболеваний нервной системы, является вторым по распространенности нейродегенеративным заболеванием после болезни Альцгеймера. Дрожащие руки, ригидность мышц и замедленные движения - вот одни из типичных симптомов БП. И хотя до сих пор большой вопрос, почему развивается болезнь, тем не менее известно, что при БП снижается количество нейронов, продуцирующих один из важнейших нейромедиаторов - дофамин. Часто болезнь заявляет о себе через неспецифические жалобы: даже за годы до появления первых характерных симптомов многие пациенты страдают расстройствами сна, нарушением обоняния или желудочно-кишечными проблемами. Обычно БП поражает людей обоих полов в возрасте 55-65 лет, но "с более резким увеличением мужчин в 60-69 лет".

А теперь становится все более очевидным и другой факт: болезнь Паркинсона имеет еще и гендерные особенности.

"Существуют четкие половые различия в эпидемиологических и клинических особенностях заболевания: БП поражает мужчин в два раза чаще, чем женщин, - говорится в статье. - Но у женщин более высокий уровень смертности и более быстрое прогрессирование заболевания".

Фото: iStock
Психологи выяснили, как и о чем конфликтуют счастливые пары

Результаты показывают, что у пациентов женского и мужского пола разные клинические проявления болезни со стороны моторных симптомов. И в целом у женщин они проявляются позже, чем у мужчин. Первый явный симптом - так называемый тремор. А у мужчин больше проблем с осанкой, и среди прочего - выше риск камптокормии, непроизвольного наклона туловища вперед.

Кроме того, существуют также различия и со стороны немоторных проявлений БП. Распространенные и более выраженные неспецифические симптомы у женщин - депрессия, повышенная утомляемость, тревога, запор или сильное потоотделение. У мужчин - снижение умственных способностей: у них часто развиваются легкие когнитивные расстройства, которые также усугубляются по мере прогрессирования заболевания.

Любопытно, что пациенты мужского и женского пола по-разному реагирует на лечение. Например, ученые ожидали, что глубокая стимуляция мозга могла бы значительно улучшить двигательные функции у мужчин. "Но улучшение наблюдалось больше у женщин", - сообщает Фабио Бландини.

Фото: iStock
Ученые нашли ключевой признак для диагностики болезни Альцгеймера

"Экспериментальные и клинические данные подтверждают, что БП по-разному протекает у мужчин и женщин. Мы все еще далеки от реального понимания того, что лежит в основе таких различий", - говорится в работе.

И все-таки есть гипотеза, частично объясняющая эти различия. Речь о половых гормонах, прежде всего - эстрогенах, которые, по всей видимости, могут влиять на развитие и прогрессирование нейродегенеративного заболевания.

Эстрогены, обладая разнообразными механизмами действия в различных физиологических системах, способны, в том числе, защищать мозг за счет подавления провоспалительных сигналов. И этот факт может объяснить, почему у женщин БП встречается в два раза реже, чем у мужчин.

Общество Наука
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Названы точные место и время прощания и похорон Марка Захарова
Россияне не пострадали во время пожара на борту судна в Южной Корее
Депутаты бундестага призвали сделать шаг навстречу снятия санкций с РФ
МЧС: В 2019 году из-за пожаров на балконах погибли 12 человек
Волкер мог подать в отставку из-за дела об импичменте