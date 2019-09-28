Отопительный сезон в ряде городов Украины оказался под угрозой срыва

Украинская государственная компания "Нафтогаз" пришла к выводу о возможном срыве отопительного сезона. По оценкам специалистов, из-за накопленных компаниями долгов жители многих городов могут остаться зимой без отопления, сообщает портал strana.

"Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период, что является абсолютно недопустимым", - говорится в заявлении "Нафтогаза".

На сайте учреждения опубликован список предприятий-должников, занимающихся отоплением украинских городов. В него вошли 116 компаний, которые обслуживают жителей Киева, Кривого Рога, Мариуполя, Житомира, Ивано-Франковска, Одессы, Харькова, Херсона и других населенных пунктов.

По оценкам экспертов, цены на газ на Украине остаются слишком высокими для населения. В этой связи граждане отказываются от газового отопления и переходят на дрова из-за падения уровня жизни, отметил аналитик Академии наук Украины Валентин Землянский.

Напомним, с 2014 года украинские власти неоднократно повышали цену на газ для населения. Это было обязательным условием МВФ для выделения Киеву очередного транша кредита.

Так, с 2013 по 2018 год цена на газ выросла более чем в десять раз с 31.2 доллара до 351 доллара за тысячу кубометров. Осенью цены на топливо после временного снижения снова вырастут на 15 процентов, прогнозирует Нацбанк Украины.