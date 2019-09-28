Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР

Пятеро детей получили ранения в результате взрыва гранаты в населенном пункте Красная Заря в ЛНР, сообщил начальник пресс-службы Народной милиции Яков Осадчий.

По его словам, дети нашли тщательно замаскированный тайник украинских военных и решили поиграть. При этом они случайно взорвали одну из найденных гранат. В результате все пятеро получили ранения различной степени тяжести.

По предварительным данным, пострадавшим от 7 до 13 лет. Они доставлены в лечебные учреждения Луганска для оказания первой помощи.