Почти 4 тысячи человек оставили запись в книге соболезнований о Шираке

Почти четыре тысячи человек оставили запись в книге соболезнований Елисейского дворца в память о бывшем президенте Франции Жаке Шираке, который скончался в четверг в возрасте 86 лет, сообщает телеканал France24.

Дань уважения экс-президенту граждане высказывают в социальных сетях и средствах массовой информации. На первых полосах газет и журналов помещены снимки молодого Ширака. Перед Елисейским дворцом выстроилась огромная очередь, чтобы расписаться в книге соболезнований.

В связи с кончиной бывшего главы государства погасила огни Эйфелева башня. Ее темный силуэт точно передает настроение французов. Уход Ширака сравнивают с закатом целой эпохи в истории страны. Политик дважды был премьером и столько же раз избирался президентом. Ширак твердо следовал принципам независимой внешней политики Франции, стремился к проведению конструктивных отношений с Россией.

В воскресенье состоится церемония прощания с Шираком в Доме инвалидов, а понедельник объявлен днем национального траура. В церкви Сен-Сюльпис в Париже пройдет поминальная служба, на которой будет присутствовать действующий президент Франции Эмманюэль Макрон и лидеры других государств.