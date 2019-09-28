Польша настаивает на выплате 850 миллиардов евро репараций от Германии

Польша продолжит требовать репарации от Германии до тех пор, пока Берлин не выплатит всю сумму, заявили в пресс-службе МИД Польши.

"Проблема огромных страданий и разрушений, причиненных Польше во время Второй мировой войны, поднималась и будет и дальше подниматься", - указывает дипломатическое ведомство. При этом отмечается, что Варшава не считает вопрос о выплате репараций в размере 850 миллиардов евро закрытым.

Со своей стороны МИД Германии придерживаются мнения, что Берлин признает моральную и политическую ответственность за преступления нацистов, однако считают этот вопрос окончательно урегулированным. Настойчивое муссирование этой темы подорвет отношения двух стран.

Напомним, Польская Народная Республика (ПНР) и СССР заключили в 1954 году договор, по которому отказывались от претензий к ГДР. Однако теперь польская сторона настаивает, что соглашение якобы было подписано под давлением Москвы, а мнение рядовых поляков во внимание принято не было.

Между тем тему репараций со стороны Германии недавно вновь поднимал премьер Польши Матеуш Моравецкий в интервью еженедельнику Newsweek. Политик утверждал, что Варшава не получила от Германии соответствующих выплат в качестве компенсаций за потери во Второй мировой войне.

По оценкам экспертов, тема немецкий репараций вновь всплыла в связи с парламентскими выборами в Польше, назначенным на 13 октября. Ведущие политики, в том числе премьер Моравецкий и председатель клерикально-консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качинский, охотно разыгрывают немецкую карту, чтобы предстать в глазах поляков защитниками их интересов, пишет портал onet.