Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России

На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".

Синоптики отмечают, что новая неделя ознаменуется серией атак атлантических циклонов, из-за чего зарядят обложные дожди. Ожидается как минимум до 25 мм осадков или 40% месячной нормы, что больше, чем за весь сентябрь.

В то же время к середине недели днем воздух прогреется до 16 градусов. Атмосферное давление упадет до 730 мм ртутного столба, однако затем стремительно вырастет, из-за чего метеозависимые люди почувствуют себя дискомфортно.