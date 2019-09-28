Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края

В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере. Как сообщает краевое управление СК, дело также возбуждено против экс-министра территориального развития Виктора Паздникова, подозревающегося в пособничестве Кирилловой.

По версии следствия, подозреваемые в 2017-2018 годах с использовали свои полномочия для сокрытия руководством одной из краевых энергетических компаний денежных средств, которые должны были пойти на взыскание недоимков по налогам.

На данный момент Кириллова является депутатом Заксобрания Забайкалья, решение о возбуждении дела против нее принято руководителем регионального СК. Следствие уже провело обыски в служебных кабинетах и в квартирах подозреваемых.

Следственный комитет уточнил, что ранее уголовное дело возбуждено и в отношении руководства энергетической компании.