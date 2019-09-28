Группу белух из "китовой тюрьмы" в Приморье вывезут на научном судне

Всесоюзный научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) принял решение принять на борт научно-исследовательского судна группу белух из бухты Средняя, сообщается на сайте института.

В бухте Средняя в Приморском крае почти год находятся морские млекопитающие в условиях, названных экологами "китовой тюрьмой".

Животных планируется доставить в Сахалинский залив к побережью Хабаровского края в район, где ранее проводился выпуск белух и косаток. Дорога от бухты до места выпуска белух в естественную среду займет около трех суток.

Ранее животных перевозили по отработанной схеме "автотранспорт/баржа/автотранспорт", но паводок на Амуре и состояние дорог в Хабаровском крае не позволяют этого сделать сейчас. Из-за этого начало очередной операции по выпуску животных постоянно откладывалось.

"Мы рассчитываем, что весь процесс пройдет удачно и никакие погодные условия нам не помешают. Транспортировка животных начнется в самое ближайшее время", - сообщил руководитель Тихоокеанского филиала ВНИРО Алексей Байталюк.

На судне для морских млекопитающих подготовлены специальные ванны, в которых они будут комфортно себя чувствовать на протяжении всего маршрута. Как сообщает РИА Новости, ожидается, что сегодня, 28 сентября, 14 белух отправятся к месту выпуска.