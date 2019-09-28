На Дальнем Востоке начали отмечать День тигра

Праздник "День дальневосточного тигра" стартовал в Хабаровске в краевом парке имени Н.Н. Муравьева-Амурского.

Его организовал детский центр "Косатка". На нем подводятся итоги конкурса детского рисунка и экологического плаката. Начали работать мастер-классы, фотозоны, игровые площадки. Участники праздника в стилизованных костюмах тигра получат сувениры с символикой праздника.

Накануне в Приморском крае в селе Красный Яр открыт памятник охотнику, следопыту Дерсу Узале. В церемонии приняли участие два заместителя председателя правительства РФ - Константин Чуйченко и Алексей Гордеев. Накануне праздника в Красном Яру введены в строй новые социальные объекты, запущено сетевое электроснабжение. По словам Константина Чуйченко, скоро в селе будет построен детский сад.

Сегодня вечером во Владивостоке на Приморской сцене Мариинского тигра состоится концерт, посвященный Дню тигра, который приходится на последнее воскресенье сентября, но в этом году праздник отмечается в юбилейный - двадцатый - раз, потому торжества растянулись на несколько дней.

В Благовещенске уже прошло шествие в честь Дня тигра. В нем приняли участие три тысячи человек, большинство -школьники и даже малыши из детских садов.

Аналогичное шествие во Владивостоке начнется завтра. Предполагается, что в нем примут участие не менее десяти тысяч человек. Объявлен конкурс на самую яркую и музыкальную колонну, на который подано 60 заявок. Участники шествие придут на центральную площадь города, где состоится празднование Дня тигра. Завершится оно вечером праздничным концертом.

Всемирный фонд дикой природы в социальной сети Одноклассники будет вести прямую трансляцию шествия во Владивостоке, посмотреть которое можно в 12:00 по местному времени (5:00 мск).