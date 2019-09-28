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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Началась погрузка белух из "китовой тюрьмы" на судно для выпуска в море

Текст: Ольга Журман

В Приморье началась погрузка группы белух на научно-исследовательское судно Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, на котором их доставят к месту выпуска в Хабаровском крае, сообщает РИА Новости.

Как рассказал агентству ведущий эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян, сначала специалисты отцепили понтон с белухами от основного "тела" китовой тюрьмы, затем с помощью моторной лодки отбуксировали его на расстояние около 600 метров судну.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Группу белух из "китовой тюрьмы" в Приморье вывезут на научном судне

С пришвартованного к судну понтона морских млекопитающих на носилках перегружают в ванны на палубе судна.

В этот раз в открытое море будут выпущены 14 белух. Дорога морем до Сахалинского залива займет примерно трое суток.

Ранее морских млекопитающих из бухты Средняя в Приморье, названной так за невыносимые условия содержания млекопитающих, транспортировали на автомобилях до Хабаровского края и далее и по реке Амур. Но разлив реки в паводок и плохое состояние автодорог не позволяют более пользоваться этим способом.

Справка "РГ"

В бухте Средняя уже почти год находились сначала десять косаток и 87 белух. Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела. Уже состоялось четыре выпуска животных. Сейчас в "китовой тюрьме" осталось 75 белух.

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