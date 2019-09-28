Президент России направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям юбилейного XX международного фестиваля "День тигра". Текст опубликован на сайте Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что фестиваль, организованный на высоком уровне, является украшением общественной и культурной жизни не только Приморского края, но и всего Дальнего Востока.

Президент также затронул важную проблему численности амурских тигров. Владимир Путин отметил важный вклад биологов, экологов и волонтеров в деле сохранения и увеличения численности "хозяина амурской тайги", в создании подходящих для проживания хищника, развитии инфраструктуры парков и заповедников.

"От души поздравляю вас с праздником, желаю успехов и всего наилучшего", - такими словами президента завершается телеграмма.

Напомним, что юбилейный 20-й фестиваль "День тигра" пройдет с 27 по 29 сентября.