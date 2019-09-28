В Барнауле при взрыве погиб рабочий пункта приема металлолома

В Барнаул погиб 49-летний рабочий пункта приема металлолома. Как сообщили в пресс-службе регионального управления СК России, по данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, погибший в ходе работ с помощью газовой горелки пытался разрезать металлическую бочку из-под горюче-смазочных материалов, которую сдали как металлолом. По всей видимости, пары ГСМ остались в емкости и взорвались - от полученных травм мужчина погиб на месте.

Следователи СК провели осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. В ходе проверки предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также соблюдение правил техники безопасности.