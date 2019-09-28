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28.09.2019 12:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Алтае задержали подозреваемого в жестком убийстве матери и детей

Текст: Наталья Граф (Барнаул) , Алекскей Хадаев

В Алтайском крае задержали подозреваемого в жестокой расправе над 27-летней жительницей села Павловка и ее маленькими детьми.

Сельчанка пропала без вести еще в конце августа - после семейной ссоры с гражданским супругом. После конфликта она забрала с собой девятилетнего сына и четырехлетнюю дочку от предыдущего брака, документы и бесследно исчезла. Третий совместный ребенок сожителей - новорожденная девочка - осталась дома с отцом. По словам мужчины, супруга заявила ему, что уезжает с детьми в Иркутскую область, к своему дяде. Однако больше месяца о пропавших не было никаких известий.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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- С момента поступления сообщения о безвестном исчезновении матери с детьми, учитывая сложность и неочевидность произошедшего, была создана специальная следственно-оперативная группа, куда вошли наиболее опытные и профессиональные сотрудники, - рассказала "РГ" представитель СУ СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - Благодаря слаженной работе, им удалось установить причастного к исчезновению разыскиваемых.

По подозрению в убийстве матери и двух ее детей силовики задержали 22-летнего брата сожителя. В настоящее время он дает признательные показания.

По словам подозреваемого, он согласился подвезти родственников до вокзала. Однако в дороге поссорился с сожительницей своего брата и решил ее убить. После этого он расправился с детьми, чтобы они не смогли рассказать о случившемся. Тела погибших он спрятал в семи километрах от села Павловка в яме, которую впоследствии залил бетоном.

В ближайшее время подозревамый будет заключен под стражу.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул
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