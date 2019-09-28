В Черкесске на международном симпозиуме "Текстиль, как исторический источник" состоялась презентация шести мужских и женских халатов, восстановленных по технологиям раннего средневековья. Ранее предметы аланской культуры нигде не экспонировались.

Экспертам из 20 стран также были продемонстрированы фрагменты шелковых и шерстяных изделий VIII века, обнаруженные при раскопках в Карачаево-Черкесии. На выставке экспонировались и уникальные артефакты, предоставленные Китайским институтом шелка. Всего более 200 образцов.

Как сообщил заместитель директора Карачаево-Черкесского историко-культурного и природного музея-заповедника имени Байчоровой Ханафи Хасанов, часть Великого Шелкового пути, торгового маршрута из Азии в Европу, проходила на территории региона. Через Теберду и Клухорский перевал в верховья Кубани и шли караваны с шелком, пряностями и благовониями.

Профессор искусств Юлиана фон Фирикс отметила, что многие экспонаты, представленные Черкесске, являются уникальными.

"Я специализируюсь на монгольском текстиле средневековья, и увидеть своими глазами такие уникальные экспонаты очень интересно", - подчеркнула она.