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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На востоке Крыма нашли три авиабомбы времен войны

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Все найденные боеприпасы уничтожены. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым Все найденные боеприпасы уничтожены. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
Все найденные боеприпасы уничтожены. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым

За последние сутки в Керчи и в Ленинском районе обнаружили три авиационные осколочные бомбы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики Крым.

В селе Фронтовом Ленинского районе местные жители нашли металлические предметы, напоминающие боеприпасы. Обследовавшие место обнаружения специалисты группы разминирования Керченского специального морского отряда идентифицировали две авиационные осколочные бомбы АО-10, каждая весом 10 кг, килограммовую немецкую противопехотную авиабомбу и два фугаса.

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по городу Севастополю
В Севастополе взрывотехники "Беркута" обезвредили бомбу времен войны

Тем временем в Комсомольском парке Керчи при ведении земляных работ сотрудники коммунальных служб заметили предмет, напоминающий боеприпас. Сотрудники Главного управления МЧС России по Крыму определили подозрительную находку как авиационную осколочную бомбу (АО-10).

Министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов сообщил, что весь найденный взрывоопасный груз доставили на специализированный полигон, где уничтожили с соблюдением всех мер безопасности.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МЧС Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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