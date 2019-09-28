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28.09.2019 16:07
Проект: В регионах

Донские власти помогут кооперативам выйти на экспорт

Текст: Сергей Терентьев
Правительство Ростовской области увеличило поддержку фермеров и сельхозкооперативов. Причем речь идет не только о большем объеме средств, но и о новых, беспрецедентных механизмах помощи.
Переработка фруктов и овощей - один из приоритетов развития донского АПК. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Переработка фруктов и овощей - один из приоритетов развития донского АПК. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Переработка фруктов и овощей - один из приоритетов развития донского АПК. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Например, кооперативы теперь смогут покупать сельхозтехнику, теплицы или торговые объекты с 50-процентной компенсацией. А по программе "Агростартап" начинающий фермер получит до 90 процентов компенсации затрат на покупку основных средств производства или сельхозживотных - причем, чтобы стать участником программы, вам даже не обязательно иметь профильное сельхозобразование или "официальный" опыт работы в агросфере. О новых открывшихся возможностях говорили на прошедшем VII сельскохозяйственном форуме "Донской фермер" и Конференции сельских кооперативов Ростовской области.

Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
Донские аграрии заняли первое место в РФ по валовому сбору зерновых

В прошлом году в рамках выполнения поручения президента РФ на Дону был создан Центр компетенций в сфере сельхозкооперации. Он нужен для того, чтобы помочь начинающим фермерам и кооперативам грамотно организовать свое дело - специалисты могут помочь в получении всех возможных видов господдержки, подобрать идеальный для вашей территории бизнес-план или, например, найти потенциальных деловых партнеров в России или даже за рубежом. За год при поддержке Центра было создано 19 новых кооперативов. И, судя по всему, это только начало.

- Наши фермеры любят и умеют работать. Главная сложность сегодня - повысить рентабельность агробизнеса, наладить переработку сельхозпродукции и повысить эффективность продаж, - рассказал первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров накануне встречи. - Этим и призваны заниматься кооперативы. И государство обязано помочь им стать на ноги, сделать первые шаги в этом деле.

Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
На Дону появится комплексная программа развития сельских территорий

Основным направлением развития кооперации в ближайшие годы должен стать выход на международные рынки. Ростовская область сегодня и без того занимает первое место в стране по экспорту продовольственных товаров и сельхозсырья (около 20 процентов в общероссийском объеме). Однако в правительстве Ростовской области считают, что потенциал региона на этом далеко не исчерпан. Как отметил Виктор Гончаров, некоторые кооперативы уже демонстрируют большие успехи - например, один из них наладил экспорт гороха и нута в промышленных масштабах. Сегодня донские бобы успешно продаются в арабские страны и страны Юго-Восточной Азии, Индии и Северной Африки. Не меньший потенциал есть в таких сферах, как мясное и молочное животноводство, а также производство и заготовка овощей и фруктов.

При этом на Дону продолжат действовать и ранее действующие меры поддержки - сегодня их 30 видов. По расчетам специалистов, все эти уникальные меры позволят к 2024 году серьезно увеличить число фермерских хозяйств и вовлечь в кооперативное движение 1200 человек.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростовская область - регион развития
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