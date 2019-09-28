Экс-владелец "Формулы-1" назвал себя большим поклонником Путина

Бывший владелец "Формулы-1" Берни Экклстоун заявил, что является большим поклонником президента РФ Владимира Путина.

Экклстоун, в 2017 году отошедший от руководства гоночной серией, посетил Сочи, где в настоящее время проходит 16-й этап чемпионата "Формулы-1" - ВТБ Гран-при России.

"C того момента, как я встретил мистера Путина, я стал большим его поклонником. В том, что касается его поведения, что касается его дел. Нам надо еще несколько мистеров Путиных. Обидно, что у него нет времени покорить Европу - это было бы хорошо", - сказал Экклстоун, чьи слова приводит ТАСС.

Два года назад Экклстоун выразил мнение, что Путин "должен управлять Европой".