Фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" объявил победителей

XIV фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" в Ростове-на-Дону объявил победителей.

Жюри разделило первую премию между Анной Зайцевой из Минска и Ильдаром Абдуллиным из Оренбурга. Второе место заняли Родион Межевич из Москвы и Ольга Носова из Калининграда. Лауреатами третьей премии стали Диана Божко из Молодечно, Анастасия Федорова из Бобруйска и москвичка Елена Фрейман. Победители награждены специальными призами и грамотами Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Фестиваль "Молодежь за Союзное государства" является мостиком между фестивалями "Творчество юных" в Анапе и "Славянским базаром в Витебске". В конкурсе приняли участие 20 исполнителей из Беларуси и России. Творческое состязание проходило в два этапа: в первом туре конкурсанты исполнили произведения патриотической тематики, во втором - песни по желанию. В разные годы лауреатами фестиваля были заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская, экс-вокалистка группы "Ленинград" Василиса Старшова.

В фестивале приняли участие шоу-группа "На-На", Тео и Ольга Рыжикова, Екатерина Семенова, группа "PROвокация", Александр Еловских, кстати, хит "Связаны", с которым Еловских выступил на "Славянском базаре в Витебске" в этом году, написан на слова Ивана Орлова, участника ростовского фестиваля.

На фестивале побывала группа журналистов из ведущих СМИ Беларуси и России, для которых Постоянный комитет Союзного государства организовал пресс-тур в Ростовскую область на тему: "Молодежь Союзного государства. Укрепление культурных связей". Журналисты приняли участие во встрече Государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты и Ответственного секретаря Парламентского собрания Союза Беларуси и России Сергея Стрельченко с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

На встрече шла речь о подготовке к празднованию 75-летия Великой Победы, партнерских отношениях между Ростовской областью и Беларусью. По объему внешней торговли Ростовская область входит в число ведущих партнеров Республики Беларусь среди российских регионов.

Товарооборот Ростовской области с Республикой Беларусь вырос в прошлом году по сравнению с 2017 годом на 18%. Белорусские производители помогли в подготовке к ЧМ-2018. Для донских городов в Беларуси закуплены десятки автобусов большой вместимости и троллейбусы. В апреле 2018 года открыто прямое авиасообщение между Ростовом-на-Дону и Минском.

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота рассказал о работе над мемориалом советскому солдату на месте кровопролитных сражений подо Ржевом 1942-1943 годов, которая ведется в соответствии с графиком. Сборку бронзовой скульптуры планируют начать в октябре и завершить 15 апреля 2020 года. "Сейчас отлиты все детали бронзовой скульптуры, в общей сложности около 80 тонн. Идет сборка этих деталей, фрагменты будут вывозить на место установки, в октябре начнется их сборка на месте". Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и правительства Тверской области без привлечения федеральных средств, на народные пожертвования.

Участники пресс-тура встретились с белорусами, проживающими в Ростовской области, осмотрели суперсовременные аудитории Ростовского государственного технического университета, посетили город Азов, который завоевал Петр первый, победив Османскую империю, съездили на родину Антона Чехова и Фаины Раневской, посетили старую столицу донского казачества и новую - город Новочеркасск, где в казачей станице в декабре 2017 года родилась Белая армия, про которую Марина Цветаева писала: "Старого мира - последний сон//Молодость - Доблесть -Вандея - Дон…//И в словаре задумчивые внуки за словом "долг" напишут слово "Дон".