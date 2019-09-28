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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Козак: На этап "Формулы-1" в Сочи продано 37 тысяч билетов

Текст: Ирина Белова (Сочи)

На 16-й этап чемпионата "Формулы-1", ВТБ Гран-при России, который проходит в Сочи с 26 по 29 сентября, продано 37 тысяч билетов, а прибыль от продажи на 15% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак.

Фото: AP
В эти выходные в Сочи пройдет этап "Формулы-1" ВТБ Гран-при России-2019

"Всего продано 37 тысяч билетов, выручка на 15% больше, чем в прошлом году, прежде всего от повышенного спроса на места в VIP-ложах, - заявил Козак. - Прибыль от продажи мест на трибунах также составила более 15%".

По его словам, проведение этапа "Формулы-1" в этом году ничем не отличается от прошлого года."Одни и те же правила, ничего не поменялось, - продолжил вице-премьер. - Все идет по плану, и я очень надеюсь, что "Формула-1" пройдет так же успешно, как и в прошлые годы".

Спорт Формула-1 Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Гран-при "Формулы-1" в Сочи
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